В Баку вручены Премии Джафара Джаббарлы - ФОТО

24 мая, 2016 11:17

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Баку прошла церемония вручения Премий Джафара Джаббарлы. Как сообщает Report, мероприятие прошло в Театре юного зрителя. Премии "Джафара Джаббарлы-2016" удостоены народный поэт Нариман Гасанзаде, народный артист Фуад Поладов, профессор Рауф Садыхов, народная артистка Мялякханум Айюбова, писатель-публицист Садыг Эльджанлы, профессор Гюльтекин Миргасымова, диктор Эльдост Байрам. Специальным дипломом премиальной комиссии награждены руководитель школы "Дунья" Наиля Исаева, художественный руководитель театра школы "Дунья" Мурад Аллахвердиев, театровед Чингиз Алескерли, главный хранитель фонда Дома-музея Дж.Джаббарлы Санубар Ахмедова. Премии вручила директор Дома-музея Дж.Джаббарлы, внучка писателя Гямяр Сейфаддингызы. На церемонии участвовала также дочка Дж.Джаббарлы - Гюляра Джаббарлы.