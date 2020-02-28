Премьера спектакля в Баку: о четырех часах из жизни женщины

12 марта на камерной сцене Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра им. С.Вургуна состоится премьера спектакля по пьесе Алексея Щипанова "Небесная, или Четыре часа из её жизни".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, главную роль в спектакле сыграла Милана Соколенко.

Что можно успеть за 4 часа в обычной человеческой жизни? Марина успела за это время многое! Что же послужило этой «раскрутке» собственного подсознания? Посетив спектакль вы узнаете что именно чувствует, о чем думает и, что конкретно переживает обманутая возлюбленным женщина.

Спектакль представлен в жанре - Сцена - монолог в одном действии.

Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан, художник по декорациям - Александр Федоров (заслуженный работник культуры Азербайджана), художник по костюмам - Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана), художник по свету - Керим Аскеров.

Билеты можно приобрести в кассе театра, централизованных кассах города.