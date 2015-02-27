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    ​Премьера спектакля "Моя вина" состоится в следующем месяце

    Спектакль посвящен юбилею Ильяса Эфендиева

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ / Национальный академический драматический театр готовится к премьерному показу новой постановки.

    Как сообщает Report, премьера спектакля "Моя вина", посвященная 100-летнему юбилею видного драматурга Ильяса Эфендиева, состоится 6 марта.

    В театре сообщили, что представление уже готово к показу.

    Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Азербайджана Марахим Фарзалибеков.

    Главные роли исполняют народная артистка республики Малейка Асадова и заслуженный артист Эльшан Рустамов. 

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