​Премьера спектакля "Моя вина" состоится в следующем месяце

27 февраля, 2015 13:29

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ / Национальный академический драматический театр готовится к премьерному показу новой постановки. Как сообщает Report, премьера спектакля "Моя вина", посвященная 100-летнему юбилею видного драматурга Ильяса Эфендиева, состоится 6 марта. В театре сообщили, что представление уже готово к показу. Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Азербайджана Марахим Фарзалибеков. Главные роли исполняют народная артистка республики Малейка Асадова и заслуженный артист Эльшан Рустамов.