​Премьера спектакля "Моя вина" состоится в следующем месяце

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ / Национальный академический драматический театр готовится к премьерному показу новой постановки.
Как сообщает Report, премьера спектакля "Моя вина", посвященная 100-летнему юбилею видного драматурга Ильяса Эфендиева, состоится 6 марта.
В театре сообщили, что представление уже готово к показу.
Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Азербайджана Марахим Фарзалибеков.
Главные роли исполняют народная артистка республики Малейка Асадова и заслуженный артист Эльшан Рустамов.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook