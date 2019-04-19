Премьера спектакля "Миллионерша" в Баку

19 мая в Азербайджанском Государственном Академическом Русском Драматическом театре им.С.Вургуна состоится премьера спектакля по пьесе Бернарда Шоу "Миллионерша".

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу театра, премьера спектакля приурочена к юбилею народной артистки Азербайджана - Натальи Шаровской.

В спектакле Наталья Шаровская предстанет перед зрителями в заглавной роли, в роли миллионерши Эпифании Онизанти Ди Парерга.

История финансовых и любовных приключений этой неуёмной во всех смыслах дамы, не оставит равнодушным никого.

Постановку в жанре комедии осуществляет главный режиссёр театра, народный артист Азербайджана - Александр Шаровский, художественное оформление – Александр Фёдоров (заслуженный работник культуры Азербайджана), видеоинсталяция – Джавид Имамвердиев, хореография – Рауля Турккан, сценический бой – Александр Мордвинкин, костюмы создаёт Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана).

В спектакле заняты: заслуженные артисты Азербайджана – Салман Байрамов и Фуад Османов, а также артисты – Олег Амирбеков, Медина Муллаева, Заур Терегулов, Надир Абдурагимбеков и Фатима Алиева. Билеты уже продаются в кассе театра и централизованных кассах города.

Начало спектакля в 19.00.