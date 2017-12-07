Представят постановку, посвященную 120-летию Бюльбюля

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 16 декабря в Академическом театре оперы и балета представят оперу Узеира Гаджибейли "Кероглу".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль посвящен 120-летию видного азербайджанского певца Бюльбюля.

Отметим, что сделав синтез национальной и европейской музыки, Бюльбюль создал в Азербайджане новую школу вокала. В течение более 25 лет он провел огромную работу в области сбора, изучения, нотной записи и издания образцов народного музыкального творчества.

Можно сказать, что певец был первым исполнителем партий всех главных героев азербайджанских опер. Однако, созданный им образ Кероглу считается пиком его сценического вокального искусства.

На этот раз партию Кероглу исполнит заслуженный артист Фарид Алиев.

В опере задействованы Илаха Эфендиева (Нигяр), Джахангир Гурбанов (Гасан бек), Акрем Поладов (Алы) и др.

Дирижер - народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.