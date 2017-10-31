Представленный на премию "Оскар" азербайджанский фильм был продемонстрирован в Лос-Анджелесе

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В рамках проводимого в Лос-Анджелесе Азиатского мирового кинофестиваля был продемонстрирован представленный на премию "Оскар" азербайджанский фильм "Гранатовый сад".

Как сообщает Report, до презентации фильма при содействии генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе выступил генконсул Насими Агаев, который рассказал о традициях азербайджанского кинематографа начиная с 1898 года.

Дипломат отметил, что Азербайджан был одной из первых стран, осуществляющих деятельность в данной сфере. Насими Агаев назвал фильм о семейной трагедии "Гранатовый сад" прекрасным произведением искусства.

Генконсул поблагодарил руководство Азиатского мирового кинофестиваля, отметив, что сотрудничество продолжается второй год - в 2016 году на данном фестивале с успехом был продемонстрирован первый фильм "Али и Нино", проектным руководителем и исполнительным продюсером которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

После выступили учредитель и исполнительный директор фестиваля Джордж Шамшум, выразив удовлетворение сотрудничеством с генконсульством в рамках фестиваля.

Активистка азербайджанской общины Лос-Анджелеса Кимия Мамедова рассказала о режиссере фильма "Гранатовый сад" Ильгаре Наджафе. Она зачитала обращение И. Наджафа и отметила, что в предыдущих показах фильм произвел глубокое впечатление на зрителей.

Зрители приняли фильм с большим интересом.