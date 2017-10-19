Председатель Союза композиторов: Музыка и тема сериалов меня не устраивают

© Report

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Некоторые представители шоу-бизнеса говорят, нам не надо быть профессионалами, мы даже не знаем нот. Эти слова вызывают боль в сердце. Они говорят, мы пишем одну песню и зарабатываем деньги".

Об этом заявила Report председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде.

Она подчеркнула, что испытывает чувство глубокого сожаления от незнания нот некоторыми представителями шоу-бизнеса: "Естественно, у них есть талант. Но они должны осознавать, что если у них будет образование, будут писать музыку по нотам и работать над ней, они добьются гораздо большего успеха. Некоторые принимают это, некоторые не принимают. Я верю, что те, кто принимает это, добьются действительно большого успеха".

Ф.Ализаде также подвергла критике музыку к фильмам и сериалам, снятым в Азербайджане в современный период. Она отметила, что музыка к сериалам и фильмам написана только для музыкального сопровождения: "С сожалением хочу отметить, что музыка и тема сериалов меня не устраивают. Все на криминальную тематику. В Азербайджане разве нет прекрасных людей? Столько происходит событий в жизни наших прекрасных специалистов, ученых, писателей... Нельзя ли их сделать темой для сериала?! Например, жизнь Ганиры Пашаевой не может быть темой сериала? Отчего-то они обращаются к криминальным темам, но я не думаю, что этого требуют зрители".