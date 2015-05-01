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    ​Председатель Союза композиторов Азербайджана посетила Центр египетской культуры

    Обсудили вопрос организации в Египте концерта Фирангиз Ализаде

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Центре египетской культуры состоялась встреча с председателем Союза композиторов Азербайджана, композитором Фирангиз Ализаде.

    Как сообщили Report из центра, на встрече директор Центра египетской культуры Ахмед Сами Элайди рассказал гостье о деятельности центра.

    Затем стороны коснулись организуемого Союзом композиторов традиционного фестиваля классической музыки "Шелковый путь".

    На встрече также коснулись вопросов организации в Национальном оперном театре Египта концерта Фирангиз Ализаде, проведения в Центре египетской культуры творческого вечера композитора. Были также обсуждены предложения о проведении в центре встреч с азербайджанскими композиторами и деятелями искусства.  

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