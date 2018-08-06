Предоставлена информация о состоянии здоровья известного турецкого актера

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Джунейт Аркын страдает сердечной и легочной недостаточностью. Поэтому мы не можем сказать, что произойдет".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил владелец клиники, где актер проходит лечение, депутат Хаяти Арказ.

По его словам, страдающий хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) актер был доставлен в больницу в бессознательном состоянии: "Он был помещен в реанимационное отделение, и в настоящее время его лечение продолжается. Сегодня мы побеседовали и он пожал мне руку. Весьма вероятно, через несколько дней он будет переведен из реанимации. У него проблемы с сердцем и легкими. Его лечение продолжается самым серьезным образом".

Сын актера Мурат Аркын через социальную сеть сказал, что отец чувствует себя хорошо.

Отметим, что страдающий болезнью ХОБЛ 81-летний актер 5 августа был помещён в реанимацию. Он получил роль в 500 фильмах. Славу ему принесли такие роли, как Малкочоглу, Батдал Гази, Кара Мурад.