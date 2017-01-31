Повествующий о жизни Уго Чавеса сериал вызвал недовольство

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Снят сериал о жизни и деятельности бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сериал под названием "El Comandante" снят Колумбией.

Основная часть фильма посвящена приходу У.Чавеса к власти и шагам, предпринятым им в качестве президента. Главную роль в сериале исполнил колумбийский актер Андрес Парра.

Однако сериал вызвал недовольство нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и бывшей супруги У.Чавеса Ненси Кольменарес. Они заявили, что поручение образа У.Чавеса Андресу Парра, сыгравшему в другом сериале роль колумбийского наркоконтрабандиста Пабло Эскобара, было заранее и преднамеренно запланировано для нанесения ущерба имиджу лидера.

Сериал на этой неделе выйдет на экраны в Латинской Америке, а со следующей недели – в США.

Отметим, что Уго Чавес скончался в 2013 году.