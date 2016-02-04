​Повествующий о Ходжалинском геноциде фильм "Бесконечный коридор" удостоен международной премии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Документальный фильм "Бесконечный коридор" ("Endless Corridor"), снятый независимым литовским режиссером Александрасом Брокасом, удостоен "Гуманитарной премии" конкурса "Global Film Awards" престижного киноиздания "Accolade Film Competition".

Как сообщили Report в Европейском азербайджанском обществе (TEAS), премия выдана в номинации "Исключительное достижение".

"Global Film Awards" объединяет в себе 4 конкурса (Accolade Global Film Competition, Best Shorts Competition, IndieFEST Film Awards and IMPACT DOCS Awards).

Среди нынешних победителей есть фильмы производства США, Великобритании, Канады, Литвы, Германии, Испании, Тайвань, Голландии, Индии, Ирландии и Австралии.

Цель премии заключается в оценке профессионализма кинорежиссеров, затронувших в своих фильмах политические, экологические, духовные и другие темы. Победители были отобраны жюри из числа сотен картин.

Конкурс проводится уже 11 лет. Со списком прошлогодних победителей "Гуманитарной премии" можно ознакомиться по ссылке: http://globalfilmawards.com/about-global-film-awards.

В рамках агитационно-пропагандистской кампании "Справедливость Ходжалы!" фильм "Бесконечный коридор" в феврале прошлого года был представлен в Стамбуле, Анкаре, Риме, Вильнюсе, Лондоне, Париже, Дублине, Берлине, Берне, Люксембурге.

По инициативе Лейлы Алиевой, снятый на английском языке фильм перевели на азербайджанский, русский, турецкий, французский, итальянский, немецкий и арабский языки.

Картина была продемонстрирована на турецких телеканалах Kanal 24, CNN Türk, национальном телевидении Албании, израильском телеканале Channel 1.

Напомним, что премьера фильма состоялась 1 июля 2014 года в Лондоне в Британской академии фильмов и телевизионных искусств (BAFTA).

На мероприятии также принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

"Бесконечный коридор" состоит из сюжетов, снятых очевидцем Ходжалинской трагедии, литовским журналистом Ричардом Лапаитисом. Спустя 20 лет после трагедии он вновь посетил Азербайджан и встретился со спасшимися ходжалинцами. В фильм включены интервью с очевидцами тех событий, сюжеты о Карабахе, представляющие важное значение для азербайджанской истории и культуры. В картине ссылаются на ранее малоизвестные факты о Ходжалинском геноциде, документы, снятые в то время сюжеты, фотоматериалы.