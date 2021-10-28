Посольство Мексики организовало в Баку выставку "Искусство без границ"

Посольство Мексики в Азербайджане организовало выставку "Искусство без границ", где были собраны фотографии, сделанные послом Мексики в Азербайджане Хуаном Родриго Лабардини Флоресом, а также произведения художницы Арзу Ахмедли.

Посольство Мексики в Азербайджане организовало выставку "Искусство без границ", где были собраны фотографии, сделанные послом Мексики в Азербайджане Хуаном Родриго Лабардини Флоресом, а также произведения художницы Арзу Ахмедли.

Как передает Report, на выставке приняли участие послы Венесуэлы, Испании и Аргентины.

"Я хочу особо отметить человеческие качества и талант своего друга, посла Мексики в Азербайджане Хуана Родриго Лабардини Флореса. Это культурный мост между народами, который проложил сам посол Мексики", - отметил посол Аргентины в Азербайджане Серхио Освальдо Перес Гунелла.

Посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Берротеран отметил, что считает искусство универсальным видом коммуникации, который объединяет народы: "Очень радует, что через картины посла мы видим культурное сближение Азербайджана и Мексики. Культура - это история, а история - это самовыражение народа",- сказал посол.

Посол Мексики в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини Флорес подготовил речь на азербайджанском языке: "Искусство для нас безгранично. Я надеюсь, что смог запечатлеть некоторые моменты из жизни Азербайджана, невероятной красоты здания и небоскребы. Надеюсь, это будет не последняя наша выставка".

В конце были вручены дипломы послу Мексики Хуану Родриго Лабардини Флоресу, юной художнице Арзу Ахмедли, а также организаторам выставки.