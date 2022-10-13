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Посольство Колумбии в Азербайджане провело показ документального фильма

Посольство Колумбии в Азербайджане провело показ документального фильма Посольство Колумбии в Азербайджане провело в кинотеатре “Низами” показ документального фильма из серии Colombia Bio "Все - это фрагмент" и выставку иллюстраций Банка Республики Колумбия “Да здравствуют бабочки!”.
Искусство
13 октября 2022 г. 17:49
Посольство Колумбии в Азербайджане провело показ документального фильма

Посольство Колумбии в Азербайджане провело в кинотеатре “Низами” показ документального фильма из серии Colombia Bio "Все - это фрагмент" и выставку иллюстраций Банка Республики Колумбия “Да здравствуют бабочки!”.

Как передает Report, показ фильма состоялся в рамках “Плана продвижения Колумбии за рубежом”.

Временный поверенный в делах посольства Колумбии в Азербайджане Мария Анхелика Стир Варела отметила, что Колумбия возглавляет список стран с самым большим биоразнообразием, поскольку в ней зарегистрировано более 58 тысяч видов флоры и фауны, является одним из крупнейших запасов пресной воды и тропических лесов на планете, и имеет два больших окна в мир: Тихий океан и Атлантический океан. Помимо того, это страна с наибольшим количеством птиц и орхидей во всем мире.

Дипломат также отметила, что Колумбия является одним из ведущих мест по количеству видов бабочек: "Также каждая пятая бабочка обитает в нашей стране. Другими словами, 20 процентов всех бабочек на планете живут на нашей территории".

Документальный фильм ”Все- это фрагмент" режиссера Карлоса Осуны был снят в нескольких деревнях, расположенных в регионе Каука в Колумбии, и рассказывает историю, в которой голоса его жителей, иногда полные отчаяния, смешиваются со звуками природы.

Фотовыставка "Да здравствуют бабочки!" объединяет научные иллюстрации Каталины Лондоньо Кардер и демонстрирует разнообразие видов бабочек в Колумбии, а также призывает сохранить леса, долины и луга.

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Версия на английском языке ФотоColombian Embassy in Azerbaijan carries out documentary screening, exhibition on Colombia's Biodiversity
Версия на азербайджанском языке ФотоKolumbiyanın Azərbaycandakı səfirliyi sənədli film nümayişi təşkil edib

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