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Посольство Бельгии в Азербайджане провело показ фильма "Эмма Питерс"

Посольство Бельгии в Азербайджане провело показ фильма "Эмма Питерс" Посольство Бельгии в Азербайджане провело показ фильма "Эмма Питерс" на французском языке
Искусство
15 декабря 2021 г. 09:51
Посольство Бельгии в Азербайджане провело показ фильма Эмма Питерс

Посольство Бельгии в Азербайджане провело показ фильма "Эмма Питерс" на французском языке.

Как передает Report, на мероприятии принял участие посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс, который поблагодарил Institut Francais D'Azerbaïdjan, а также Bakou Francophones за содействие организации данного показа.

Посол отметил, что большая часть актеров этого фильма являются бельгийцами, а некоторые из Квебека (Канада) и Франции.

Режиссером комедийного фильма, действие которого проходит в столице Франции - Париже, является Николь Пало. Главную роль исполнила актриса Монья Шокри.

Фильм повествует о девушке Эмме, которая прожив десять лет в Париже, наконец, смотрит правде в глаза – ей никогда не стать знаменитой актрисой. В свой тридцать пятый день рождения она решает покончить с собой. Но за несколько дней до этой даты судьба сталкивает ее с Алексом, сотрудником похоронного бюро.

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Версия на английском языке Embassy of Belgium in Azerbaijan holds screening of film "Emma Peeters"

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