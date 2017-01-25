Посол Венгрии посетил Музыкальный театр

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцкий посетил Музыкальный театр.

Как сообщили Report в театре, на встрече затронули вопросы постановки произведений драматургов двух стран, организации взаимных визитов и гастролей.

По словам директора Музыкального театра Алигисмета Лалаева, в театре внимательно следят за процессами, происходящими в современных мировых театрах: "Недавно состоялась премьера оперетты великого венгерского композитора, автора знаменитых опер Имре Кальмана "Сильва". Премьера, на которой также участвовали сотрудники вашего посольства, прошла с аншлагом и была встречена зрителями с интересом. До этого на сцене нашего театра неоднократно ставились произведения Имре Кальмана. 5 апреля 2015 года гала-концерт Будапештского театра оперетты прошел именно в нашем театре. Этот концерт мы до сих пор вспоминаем. Верим, что культурные связи между нашими государствами и народами будут развиваться и впредь".

В свою очередь Имре Ласлоцский сказал, что поражен зданием Музыкального театра: "С первого взгляда чувствуется, что созданные здесь условия и профессиональный подход на высоком уровне. Уверен, что взаимные культурные связи между Венгрией и Азербайджаном сыграют важную роль в сближении наших народов и развитии этих связей".

На встрече была отмечена важность периодических встреч и особая роль сотрудничества между двумя театрами в развитии культурных связей между нашими народами.