В Баку состоялась церемония вручения литературной премии посла России в Азербайджане

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Русскоязычная литература в Азербайджане не умирает, а, наоборот, живет и процветает".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин на церемонии вручения литературной премии за 2016 год представителям русскоязычной литературы Азербайджана.

"Считаю, что вручение этой литературной премии является моей лучшей находкой за все время моего нахождения на должности посла. Рад тому, что в Азербайджане есть из чего выбирать в плане литературы", - заявил В.Дорохин.

В свою очередь, руководитель Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев указал на важность взаимопроникновения российской и азербайджанской культур: "Мы сегодня выходим в мир посредством русского языка".

Он также добавил, что в последнее время в Азербайджане увеличилось количество русскоязычных писателей.

В ходе мероприятия посол вручил премию поэту Тофигу Агаеву и писательнице-публицистке Ляман Багировой.