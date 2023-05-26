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Посол Азербайджана во Франции встретилась с внучкой министра финансов АДР

Посол Азербайджана во Франции встретилась с внучкой министра финансов АДР Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева встретилась с проживающей в Париже внучкой министра финансов Азербайджанской Демократической Республики Абдулали Бея Амирджанова Алев Сисбю.
Искусство
26 мая 2023 г. 21:57
Посол Азербайджана во Франции встретилась с внучкой министра финансов АДР

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева встретилась с проживающей в Париже внучкой министра финансов Азербайджанской Демократической Республики Абдулали Бея Амирджанова Алев Сисбю.

Как сообщает Report, об этом дипломат написала на своей странице в Twitter.

Посол Л.Абдуллаева отметила, что встреча оказалась крайне интересной.

"Да возрадуются души наших соотечественников, сражавшихся за независимость Азербайджана!", - добавила дипломат.

Отметим, что Алев Эбюзия Сисбю – скульптор, дизайнер по керамике и стеклу. Она с 1987 года живет в Париже. Ее работы экспонируются в самых известных музеях мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Abdullayeva Cümhuriyyət dövrünün maliyyə nazirinin nəvəsi ilə görüşüb

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