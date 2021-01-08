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Посещаемость Лувра за год сократилась на 72%

Посещаемость Лувра за год сократилась на 72% Посещаемость Лувра снизилась за последний год на 72% на фоне пандемии. В пятницу музей сообщил, что в 2020 году Лувр посетили 2,7 млн человек, в 2019 этот показатель равнялся 9,6 млн, а в 2018 музей установил рекорд, приняв 10,2 млн человек, что на 25% бо
Искусство
8 января 2021 г. 18:19
Посещаемость Лувра за год сократилась на 72%

Посещаемость Лувра снизилась за последний год на 72% на фоне пандемии. В пятницу музей сообщил, что в 2020 году Лувр посетили 2,7 млн человек, в 2019 этот показатель равнялся 9,6 млн, а в 2018 музей установил рекорд, приняв 10,2 млн человек, что на 25% больше показателя 2017 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в дирекции музея заявляют, что скромные результаты связаны с карантинными ограничениями.

"Музей был закрыт на протяжении многих месяцев: с 17 марта по 6 июля и с 29 октября [по настоящее время]", - пояснили представители Лувра. При этом они подчеркнули, что одна только выставка "Леонардо да Винчи" собрала 1,1 млн посетителей.

В музее обратили внимание и на значительное отсутствие в этом году иностранной публики.

"Кризис в области здравоохранения разрушает наши планы, - отметил директор музея Жан-Люк Мартинез. - Пустые залы музея огорчают нас".

В музее отметили, что в 2021 году Лувр готовится к открытию нескольких отреставрированных залов, а также к демонстрации новых выставок.

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