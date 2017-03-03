Портрет сестры Сальвадора Дали продан за 2 млн фунтов стерлингов на аукционе в Лондоне

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Картина "Фигура в профиль" Сальвадора Дали продана почти за 2 млн фунтов стерлингов на торгах Bonhams в Лондоне, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт аукционного дома.

На полотне, написанном в 1925 году, изображена сестра художника Ана Мария. Дали подарил ей эту работу до того, как их отношения испортились. В 1942 году сюрреалист выпустил автобиографию, которая не понравилась его сестре, и та в 1949 году издала собственные мемуары.

Впоследствии Ана Мария подарила портрет семье нынешних владельцев лота.

Картину оценивали в сумму от 800 тыс. до 1,2 млн фунтов стерлингов. Итоговая цена портрета составила 1,8 млн фунтов стерлингов.

Как отметили в Bonhams, ранее эта картина – важное и редкое произведение ключевого периода жизни и карьеры Дали – никогда не появлялась на аукционах.

Ранее сообщалось, что картина Густава Климта "Цветущий сад" ушла с молотка за рекордные 48 млн фунтов стерлингов на аукционе Sotheby's в Лондоне.