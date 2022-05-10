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Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе за рекордные $195 млн

Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе за рекордные $195 млн Один из портретов Мэрилин Монро работы Энди Уорхола был продан на торгах Christie's в понедельник за 195,04 млн долларов, установив рекорд как самое дорогое произведение американского искусства.
Искусство
10 мая 2022 г. 09:41
Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе за рекордные $195 млн

Один из портретов Мэрилин Монро работы Энди Уорхола был продан на торгах Christie's в понедельник за 195,04 млн долларов, установив рекорд как самое дорогое произведение американского искусства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, портрет голливудской дивы под названием Shot Sage Blue Marilyn, изображающий Монро на светло-бирюзовом фоне, создан Уорхолом методом шелкографии в 1964 году, через два года после смерти актрисы, и является одним из символов американского искусства. Итоговая цена картины почти совпала с ожиданиями экспертов, которые оценивали ее стоимость в 200 млн долларов. Всего на произведение претендовали четверо покупателей, победителем в торгах стал американский арт-дилер.

Произведение искусства предоставлено благотворительным фондом Томаса и Доррис Амман, который занимается помощью детям. Все полученные от реализации портрета средства пойдут на финансирование фонда.

Картина выставлялась на таких известных площадках, как Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, центр имени Жоржа Помпиду в Париже и галерея Тейт в Лондоне.

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