Роман Полански попросил суд восстановить его в Американской киноакадемии

Роман Полански опротестовал в пятницу решение Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", исключить его из своих рядов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter. Отмечается, адвокат кинематографиста Харлэнд Браун направил соответствующее ходатайство в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Полански в ходатайстве просит суд заставить Американскую академию киноискусств восстановить его членство. "Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить все в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом. Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах", - приводит журнал выдержку из ходатайства.

Совет управляющих Американской академии киноискусств провел заседание 1 мая 2018 года и проголосовал за исключение Полански и актера Билла Косби из состава своих членов в соответствии с правилами поведения организации. Формулировка указывает на то, что актер и режиссер покинули состав киноакадемии навсегда, а не временно, до завершения разбирательства.

Полански неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Режиссер был включен в список лиц, разыскиваемых Интерполом по делу 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер. Ей на момент преступления было 13 лет.

Режиссер заключил сделку с правосудием и провел 42 дня в тюрьме. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. В сентябре 2009 года кинематографист, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в Цюрихе по запросу властей США. После десяти месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере $4,5 млн, а через год швейцарский Минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

Полански снял такие фильмы, как "Нож в воде" (Noz w wodzie, 1962), "Тупик" (Cul-de-Sac, 1966), "Ребенок Розмари" (Rosemary's Baby, 1968), "Китайский квартал" (Chinatown, 1974). В 2003 году он был награжден премией "Оскар" за лучшую режиссерскую работу - ленту "Пианист" (The Pianist, 2002).