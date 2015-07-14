Полад Бюльбюльоглы получил специальную премию президента Беларуси

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Певец, композитор, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы удостоен специальной премии президента Беларуси "Через искусство к миру и взаимопониманию". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Александр Лукашенко вручил ему награду 13 июля в ходе торжественного закрытия XXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

В рамках фестиваля состоялось также открытие звезды азербайджанского артиста на витебской Аллее звезд, где увековечиваются имена обладателей специальной премии президента.

На нынешнем фестивале Полад Бюльбюль-оглы возглавлял жюри XXIV международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск".