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    ​Поклонники "короля рок-н-ролла" отмечают его 80-й день рождения

    В поместье Элвиса Пресли пройдет аукцион

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Поклонники Элвиса Пресли по всему миру празднуют день рождения легендарного певца, которому cегодня исполнилось бы 80 лет. Как сообщает Report, праздничные мероприятия пройдут в нескольких городах мира, включая родной город "короля рок-н-ролла" Мемфис.

    В поместье Пресли "Грейсленд" также пройдет аукцион, на котором будут проданы личные вещи певца, например, его первые водительские права и пиджак, который он носил в фильме "Да здравствует Лас-Вегас!" 1964 года.

    Американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века Элвис Пресли родился 8 января 1935 года в городке Тьюпело (штат Миссисипи). Пресли — лауреат трёх премий "Грэмми" (1968, 1973, 1975), один из первых музыкантов, включённых в "Зал славы рок-н-ролла" (1986).

    Скончавшегося 16 августа 1977 года Элвиса Пресли знают, любят и сегодня. Каждый год поклонники творчества Э.Пресли чтят память певца. 

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