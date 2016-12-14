Подписан договор о сотрудничестве между школами имени Гара Гараева в Баку и Москве

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Подписан договор о сотрудничестве между Центральной школой искусств имени Гара Гараева в Баку и Детской музыкальной школой имени Гара Гараева в Москве.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Сообщается, что договор подписали директор Центральной школы искусств Азиз Гараюсифли и руководитель Детской музыкальной школы Илья Сандлер.

В мероприятии было отмечено, что обмен опытом между двумя школами имеет важное значение для развития мультикультуральных традиций в Азербайджане.