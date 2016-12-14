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    Подписан договор о сотрудничестве между школами имени Гара Гараева в Баку и Москве

    Договор подписали Азиз Гараюсифли и Илья Сандлер

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Подписан договор о сотрудничестве между Центральной школой искусств имени Гара Гараева в Баку и Детской музыкальной школой имени Гара Гараева в Москве.

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    Сообщается, что договор подписали директор Центральной школы искусств Азиз Гараюсифли и руководитель Детской музыкальной школы Илья Сандлер.

    В мероприятии было отмечено, что обмен опытом между двумя школами имеет важное значение для развития мультикультуральных традиций в Азербайджане. 

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