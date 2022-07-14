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Под картиной Ван Гога нашли его неизвестный автопортрет с еще не отрезанным ухом

Под картиной Ван Гога нашли его неизвестный автопортрет с еще не отрезанным ухом В Национальной галереи Шотландии обнаружили спрятанный неизвестный ранее автопортрет Винсента Ван Гога.
Искусство
14 июля 2022 г. 13:02
Под картиной Ван Гога нашли его неизвестный автопортрет с еще не отрезанным ухом

В Национальной галереи Шотландии обнаружили спрятанный неизвестный ранее автопортрет Винсента Ван Гога.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Сделав рентгеновский снимок произведения Ван Гога "Голова крестьянки" (1885 г.), специалисты обнаружили на обратной стороне холста под слоями клея и картона его автопортрет. На картине изображен художник в шляпе и шейном платке, на картине заметно левое ухо, которое художник отрезал себе в 1888 году.

Известно, что Ван Гог часто повторно использовал холсты, чтобы сэкономить деньги, рисуя на обратной стороне. Сейчас специалисты выясняют, можно ли удалить слои картона и клея, не повредив "Голову крестьянки".

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Версия на английском языке Previously unknown self-portrait of Vincent van Gogh with pre-severed ear found under his artwork

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