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    Под картиной "Мона Лиза" обнаружен скрытый портрет

    Французский ученый Паскаль Котт потратил более 10 лет на анализ данных

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Под самой известной картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда") французский ученый Паскаль Котт обнаружил еще один портрет, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си. 

    Паскаль Котт использовал уникальную фотокамеру для изучения картины и потратил более 10 лет на анализ данных.

    Реконструкция, проведенная ученым, показывает другой портрет – на нем модель смотрит в сторону, у нее нет знаменитого прямого загадочного взгляда, как на полотне, находящемся в Лувре. Кроме того, на скрытой картине нет и загадочной улыбки, которая интригует почитателей искусства более 500 лет.

    "Теперь мы можем в точности проанализировать, что именно происходит внутри слоев краски и "снять" слои картины. Мы можем восстановить хронологию создания полотна", — заявил французский ученый.

    Не все ученые согласны с выводами, к которым пришел Паскаль Котт. А Лувр отказался прокомментировать подобные заявления.

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