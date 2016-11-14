Почтят память Яшара Нури

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ 15 ноября при совместном организаторстве министерства культуры и туризма и Союза театральных деятелей состоится памятный вечер по случаю 65-летнего юбилея народного артиста Яшара Нури.

Как сообщили Report в отделе информации и связи с общественностью Академического национального драматического театра, режиссером вечера является народный артист Марахим Фарзалибеков, автором сценария - Чингиз Алескерли.

На мероприятии будут продемонстрированы фрагменты из фильмов, театров и телеспектаклей с участием народного артиста.