В Баку почтили память Насибы Зейналовой

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По случаю 100-летия народной артистки Азербайджана, актрисы театра и кино Насибы Зейналовой представители интеллигенции и общественности посетили ее могилу в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, среди присутствующих были заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, директор Академического национального драматического театра Азерпаша Немет, председатель Союза кинематографистов, народная артистка Шафига Мамедова, представители театральной общественности Азербайджана.

Участники мероприятия возложили цветы к могиле Н.Зейналовой, поделились воспоминаниями.

Выступивший замминистра культуры и туризма А.Велиев рассказал о мероприятиях, проводимых по случаю юбилея актрисы. Он заявил, что согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 100-летие Н.Зейналовой будет отмечаться на протяжении всего года.