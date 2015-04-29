​По случаю юбилея народного артиста поставят спектакль

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Состоится юбилей народного артиста Азербайджана, актера Академического национального драматического театра Джафара Намик Камала.

Как сообщает Report, по этому случаю в Академическом национальном драматическом театре будет поставлена комедия М.Ф.Ахундова "Приключения визиря Лянкяранского хана".

Играющий в спектакле одну из главных ролей актер отметит свой день рождения на сцене. Спектакль поставлен по одноименной комедии М.Ф.Ахундова. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств, покойный Вагиф Ибрагимоглу, режиссер - Турал Мустафаев, художник-постановщик - заслуженный художник Рашид Шериф, композитор - народный артист Сиявуш Керими, ассистент режиссера - Ханым Гасанова.

Джафар Намик Камал родился в 1950 году в городе Баку. В 1972 году окончил Азербайджанский государственный институт искусств имени М.А.Алиева. Свою актерскую деятельность начал в Театре юного зрителя. С 1996 года трудится в Национальном драматическом театре. Снимается в художественных фильмах и сериалах.

Старший брат Джафара Намик Камала Ильхам Намик Камал также известный представитель азербайджанского театра и кино.