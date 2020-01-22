Азербайджанский художник по песку: Чаще всего рисую на патриотические темы - ВИДЕО

Новруз Ахмедов шесть лет назад прибыл в Турцию и сейчас получает образование на факультете права в Университете Диджле в Диярбекире. Азербайджанский студент прославился своими рисунками по песку.

Новруз Ахмедов сообщил турецкому бюро Report, что рисует песком четыре года: "Это новый вид творчества, в целом ни в Азербайджане, ни в Турции нет учителя, который бы преподавал рисование песком. Сначала я год смотрел в интернете видео, снятые людьми в Израиле и России и пытался их повторить. Наконец, используя свое воображение, я начал усовершенствовать знания".

Молодой художник сказал, что в своих произведениях чаще прибегает к патриотической теме: "Например, композиции на темы "Ходжалинская трагедия", "Жизненный путь Гейдара Алиева", "Апрельские бои", "Независимый Азербайджан", "Битва при Чанагкале", "История жизни Ататюрка", "Беженцы в Турции" и др. встречались аплодисментами. В Диярбекире меня на мероприятия приглашают уже и администрация губернатора и муниципалитет. До сих пор самое запоминающееся выступление было на мероприятии, организованном администрацией губернатора. Я создал 10-минутную композицию, в конце которой я увидел, что плакал весь зал, включая губернатора. Для меня это незабываемо".

Композиция Новруза Ахмедова "Плачущие гвоздики", созданная на мероприятии в связи с 20 Января, проведенном по инициативе Генконсульства Азербайджана в Карсе в Университете Диджла, вызвала большой интерес и была широко освещена: "Я как азербайджанец донес до турецкого народа трагедию 20 Января самым верным путем. Слезы, которые я увидел на глазах сотен людей в зале в конце композиции, уверили меня, что эту историю героизма не забудут не только в Азербайджане, но и в Турции".

Н.Ахмедов сказал, что намерен подробно изучить искусство рисования песком и в будущем создать еще большие проекты.