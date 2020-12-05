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Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за 250 млн долларов

Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за 250 млн долларов Изначальная стоимость лота по оценкам аукционного дома Julien’s Auctions составляла от 150 до 200 тысяч.
Искусство
5 декабря 2020 г. 09:59
Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за 250 млн долларов
Пистолет Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери в фильме "Доктор Ноу" 1962 года продали на аукционе за 256 тысяч долларов США, сообщает Report со ссылкой на THR.
Изначальная стоимость лота по оценкам аукционного дома Julien’s Auctions составляла от 150 до 200 тысяч.
Речь идет о пистолете Walther PP. Фанаты знают, что Джеймс Бонд сменил Beretta на Walther PP именно в "Докторе Ноу", поскольку в Mи-6 переживали, что Beretta вновь может его подвести.
С тех пор пистолет Walther стал главным оружием знаменитого агента.
Легендарный Шон Коннери умер 31 октября в возрасте 90 лет.
На том же аукционе, что и пистолет Бонда, был продан шлем, который использовал Том Круз на съемках фильма "Топ Ган", за 108 тысяч долларов.
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