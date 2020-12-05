Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за 250 млн долларов

Изначальная стоимость лота по оценкам аукционного дома Julien’s Auctions составляла от 150 до 200 тысяч.

Речь идет о пистолете Walther PP. Фанаты знают, что Джеймс Бонд сменил Beretta на Walther PP именно в "Докторе Ноу", поскольку в Mи-6 переживали, что Beretta вновь может его подвести.

С тех пор пистолет Walther стал главным оружием знаменитого агента.

Легендарный Шон Коннери умер 31 октября в возрасте 90 лет.

На том же аукционе, что и пистолет Бонда, был продан шлем, который использовал Том Круз на съемках фильма "Топ Ган", за 108 тысяч долларов.