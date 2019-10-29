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Федая Лачын спела для журналистов

Певица Федая Лачын спела для журналистов

"Очень рада оказаться на свободе, это прекрасное чувство".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщила певица Федая Лачын, которую сегодня освободили из Бакинского следственного изолятора.

Она отметила, что продолжит свое творчество: "Я обожаю петь. Два года только и ждала того момента, когда выйду на сцену".

Затем певица исполнила для журналистов песню "Ширин анлар" ("Приятные мгновения").

Срок наказания Ф.Лачын, арестованной 30 октября 2017 года, был сокращен до 2 лет решением Бакинского апелляционного суда.  

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