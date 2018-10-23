Певцы против претензий Института языкознания: Мы сами найдем у них ошибки

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Согласно результатам мониторинга, проведенного Институтом языкознания им. Насими НАНА, большинство азербайджанских певцов и певиц нарушают нормы литературного азербайджанского языка при исполнении песен.

Report решил узнать мнение самих исполнителей, чьи имена значатся в списке.

Заслуженный артист Аббас Багиров выразил недоумение по поводу того, что его включили в этот список:

"Тем, кто включил меня в этот список, кто нашел ошибки в песнях, которые я исполняю, следует знать, что 80-90% этих песен и стихов к ним были написаны лет 30-40 назад авторитетными композиторами и поэтами. В то время вообще звучали очень интересные песни. Я только не понял, они уже и в этих песнях начали находить ошибки? В смысле, им заняться больше нечем? Видимо, у них нет ни малейшего представления о песнях и стихах".

Заслуженная артистка Эльнара Абдуллаева отметила, что не некоторые, а все певцы нарушают нормы использования языка: "Они делают вид, что над чем-то работают, изображают какую-то деятельность. Я такая, и такой останусь. В угоду кому-то я не собираюсь менять свой характер".

Певец Ильгар Сахиль признался Report, что окончил русский сектор в советское время: "Я русскоязычный человек. С лингвистами спорить не стану".

Ашуг Али сообщил Report, что колорит ашугскому исполнению придает именно диалект: "Именно ашугам приходится тяжелее всего, потому что они исполняют на самобытном языке, и слова бывают очень сложными. Народ нас полюбил не просто так, а за исполнение на народном, родном им языке. Если сидящие в Институте языкознания тоже часто будут выходить в эфир, и у них мы найдем ошибки".

Народная артистка Бриллиант Дадашева сама не ответила на телефонный звонок. Но ответивший вместо нее человек посоветовал связаться с продюсером певицы. А продюсер певицы не посчитал нужным комментировать данный вопрос.

Журналисты решили связаться также с ашугом Телли Борчалы, о которой говорилось, что она больше остальных нарушает нормы языка. Ответившая на наш звонок представилась ее сестрой. Узнав суть вопроса, она грубо ответила и дала отбой.

Продюсер заслуженной артистки Ройи Айхан заявил, что певица в отъезде.



