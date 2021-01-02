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Пьер Карден похоронен в Париже

Пьер Карден похоронен в Париже Модельер Пьер Карден похоронен на кладбище Монмартр.
Искусство
2 января 2021 г. 21:27
Пьер Карден похоронен в Париже
Пьер Карден

Модельер Пьер Карден похоронен на кладбище Монмартр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу агентство France-Presse.

На церемонии присутствовали лишь его близкие и родственники. Дата ее проведения не разглашалась, чтобы избежать возможного наплыва желающих присутствовать на похоронах модельера. Отмечается, что памятная месса в его честь будет организована в Париже в конце января.

Согласно последней воле покойного, его похоронили в черном гробу и в одеянии академика изящных искусств с его личной шпагой, эфес которой совмещает образы игольного ушка и катушки ниток, а лезвие напоминает сложенные ножницы. Кардена поместили в один склеп с кутюрье Андре Оливье, который был его близким другом вплоть до своей смерти в 1993 году.

Родственники Кардена сообщили, что после его смерти дом моды Pierre Cardin возглавит племянник модельера Родриго Базиликати. "Новые проекты будут осуществляться с учетом наследия, которое оставил в мире моды талантливый основатель (дома)", - цитирует агентство заявление семьи.

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