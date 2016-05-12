Павильон азербайджанского кино открылся на Каннском фестивале

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Павильон азербайджанского кино открылся на 69-м Международном Каннском кинофестивале, который проходит c 11 по 22 мая. Об этом Report сообщили в министерстве культуры и туризма Азербайджана.

В состав азербайджанской делегации вошли представители министерства, киностудии «Азербайджанфильм» им. Дж.Джаббарлы , а также режиссер и продюсер Ильгар Наджаф, сценарист и режиссер Асиф Рустамов.

В азербайджанском павильоне будут представлены фильмы, снятые в последние годы, печатная и рекламная продукция, отражающая прошлое и настоящее азербайджанского кинематографа, а также экономические и туристические возможности страны.