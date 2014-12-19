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    ​Пауло Коэльо пожелал купить права на фильм про убийство Ким Чен Ына

    Литератор готов предложить за произведение сумму в 100 тысяч долларов

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Бразильский писатель Пауло Коэльо обратился к кинокомпании Sony Pictures с предложением продать права на снятый ею фильм "Интервью" про убийство лидера КНДР Ким Чен Ына.

    Как передает Report, литератор готов предложить за произведение сумму в 100 тыс. долларов.

    В случае согласия он намерен бесплатно разместить фильм в своем блоге.

    18 декабря Sony Pictures официально отказалась от демонстрации "Интервью" 25 декабря — в день официального релиза ленты. Как пояснила кинокомпания, такое решение было принято в связи с отказом от демонстрации кинофильма большинства американских сетевых кинотеатров.

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