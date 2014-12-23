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    ​Парализован известный актер из "Класса Абабам"

    Состояние здоровья турецкого актера ухудшилось

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Ухудшилось состояние здоровья известного по своим многочисленным комическим ролям в кино турецкого актера Халита Агджатепе.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, несмотря на лечение, которое он получает уже неделю в больнице, состояние его здоровья ухудшилось и он парализован.

    Причину паралича врачи объясняют закупоркой сосудов головного мозга. В настоящее время правая часть тела актера обездвижена. Сообщается, что организм не реагирует на проводимый курс лечения. Это связывают с возрастом 76-летнего комедийного актера. 

    В настоящее время Халит Агджатепе передвигается с трудом, у него есть проблемы с речью. Напомним что, актер был великолепным исполнителем ролей второго плана в многочисленных комедийных фильмах. Европейскую славу ему принес образ "Гюдюк Неджми" из фильма "Класс Абабам"

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