Заслуженной артистке Азербайджана ампутировали палец

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прооперирована актриса Государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка Азербайджана Кюбраханым Дадашева. Об этом агентству Report сообщили из театра. Актриса, которая долгое время страдала от сахарного диабета, сегодня прооперирована в клинике Лейлы Шихлинской. Общее состояние К.Дадашевой после проведенной операции удовлетворительное. В настоящее время она переведена в палату.

Из театра сообщили, что в некоторых органах СМИ распространилась информация о том, что у актрисы нагноение ноги, однако она не соответствует действительности: "Из-за сахарного диабета ей ампутировали палец ноги. Однако, состояние её здоровья нормальное. Она нормально передвигается".

Отметим, что директор театра Мубариз Гамидов говорил с актрисой по телефону, а коллектив театра посетил актрису в больнице.

Напомним, что Кюбраханым Дадашева родилась в 1957 году в Баку в актерской семье. Отец актрисы Мамедага Дадашев был известным актером и работал в Театре юного зрителя. Кюбраханым Дадашева известна зрителям по таким фильмам как "Петух Пирверди" (Pirverdinin xoruzu)", "Сон" (Yuxu)", "Жизнь Джавида" (Cavid ömrü)" и др.