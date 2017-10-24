Пьесу Мирзы Фатали Ахундова покажут в ряде городов России

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ С 30 октября по 9 ноября труппа Русского драматического театра им. Самеда Вургуна отбывает на большие гастроли по городам России.

Как сообщили Report в театре, гастроли пройдут в рамках проекта Федерального Центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России.

Труппа театра посетит Смоленск, Псков, Великие Луки.

В репертуаре гастрольных показов пьеса Мирзы Фатали Ахундова "Мусье Жордан ученый ботаник и дервиш Масталишах знаменитый колдун" и пьеса современного российского драматурга Петра Гладилина "Афинские вечера". Постановка - главного режиссера театра, народного артиста Александра Шаровского.