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    Пьесу Мирзы Фатали Ахундова покажут в ряде городов России

    Труппа Русского драматического театра им. Самеда Вургуна отбывает на гастроли по городам России

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ С 30 октября по 9 ноября труппа Русского драматического театра им. Самеда Вургуна отбывает на большие гастроли по городам России. 

    Как сообщили Report в театре, гастроли пройдут в рамках проекта Федерального Центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России.

    Труппа театра посетит Смоленск, Псков, Великие Луки.

    В репертуаре гастрольных показов пьеса Мирзы Фатали Ахундова "Мусье Жордан ученый ботаник и дервиш Масталишах знаменитый колдун" и пьеса современного российского драматурга Петра Гладилина "Афинские вечера". Постановка - главного режиссера театра, народного артиста Александра Шаровского.

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