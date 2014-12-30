​Пьер Ришар и Жерар Депардье спустя 30 лет сыграют в одном фильме

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Известные французские актеры Пьер Ришар и его друг Жерар Депардье через 30 лет вновь снимутся в одном и том же фильме.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Пьер Ришар снимается в альманахе короткометражных фильмов, экранизированных в России по мотивам произведения А.П.Чехова.

Фильм выйдет на экраны во Франции в 2015 году. В картине получит роль и близкий друг Жан-Пьера Моки и Пьера Ришара - актер Жерар Депардье.

Отметим, что в последний раз Жерар Депардье и Пьер Ришар снимались вместе 30 лет назад (в 1986 году) в фильме "Побег".

На этот раз они получат роль в фильме, снятом по мотивам рассказа А.П.Чехова "Агафья". Ж.Депардье создаст образ Савки, а П.Ришар - его друга.

Напомним, что в августе 2014 года Пьер Ришар отметил 80-летие.