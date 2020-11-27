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Фильмы будут озвучивать с помощью искусственного интеллекта

Фильмы будут озвучивать с помощью искусственного интеллекта Разработку планируется реализовать в виде приложения для мобильного телефона
Искусство
27 ноября 2020 г. 14:32
Фильмы будут озвучивать с помощью искусственного интеллекта

Технологию по озвучиванию фильмов с помощью искусственного интеллекта, который может имитировать голоса на основе работы актеров, планируется запустить в 2021 году. Впервые она будет применена на Московском еврейском кинофестивале для дубляжа картины-закрытия "Как Гитлер украл розового кролика". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал автор идеи Тимур Бекмамбетов.

"Искусственный интеллект сделает перевод и озвучание семейной драмы "Как Гитлер украл розового кролика", которую покажут на закрытии кинофестиваля", - сказал собеседник агентства. Историческая драма немецкого режиссера Каролины Линк стала экранизацией одноименного романа британской писательницы Джудит Керр. Это история отчасти основана на воспоминаниях автора о детстве в военные годы.

Дубляж будет выполнен на базе технологии синтеза голосов Vera Voice, разработанной стартапом Бекмамбетова Screenlife Technologies и компанией Stafory. Эта нейросеть обучается воспроизведению голосов на основе работы актеров, запоминая характерные интонации, эмоциональную окраску и другие параметры.

Разработку планируется реализовать в виде приложения для мобильного телефона. Дубляж будет улучшаться с каждым новым использованием, поскольку нейросеть работает по принципу машинного обучения. Полноценный запуск программы состоится в 2021 году. Авторами и разработчиками идеи являются Тимур Бекмамбетов, звукорежиссер и инженеры Никита Ганькин и Евгений Горяинов, продюсер Валерий Купеев.

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