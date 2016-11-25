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    Озджан Дениз приедет в Баку

    В Киноцентре Низами состоится гала-вечер фильма İkinci şans

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Знаменитый турецкий актер Озджан Дениз приедет в Баку.

    Как сообщает Report, 26 ноября в Киноцентре Низами состоится гала-вечер фильма "İkinci şans".

    В гала-вечере примет участие исполнитель главной роли Озджан Дениз, звезда турецкого кино Нургюл Ешилчай, а также Месут Джан Томай.

    Фильм, автором сценария и режиссером которого является Озджан Дениз, снят в жанре романтической драмы и повествует о взаимоотношениях, перешедших в любовь двух разных по характеру и по жизненным принципам людей - учительницы математики Ясемин и владельца ресторана Джемаля.

    Фильм снят студиями Аvşar и DNZ film.

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