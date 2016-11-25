Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Знаменитый турецкий актер Озджан Дениз приедет в Баку.

Как сообщает Report, 26 ноября в Киноцентре Низами состоится гала-вечер фильма "İkinci şans".

В гала-вечере примет участие исполнитель главной роли Озджан Дениз, звезда турецкого кино Нургюл Ешилчай, а также Месут Джан Томай.

Фильм, автором сценария и режиссером которого является Озджан Дениз, снят в жанре романтической драмы и повествует о взаимоотношениях, перешедших в любовь двух разных по характеру и по жизненным принципам людей - учительницы математики Ясемин и владельца ресторана Джемаля.

Фильм снят студиями Аvşar и DNZ film.