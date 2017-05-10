 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Отметят 80-летие Акшина Ализаде

    В программу включены его одноактные балеты Путешествие на Кавказ и Вальс надежды

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По случаю 80-летия композитора Акшина Ализаде в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 21 мая состоится вечер балета, посвященный памяти народного артиста.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, в программу включены одноактные балеты А.Ализаде "Путешествие на Кавказ" и "Вальс надежды".

    В обеих постановках предусматривается участие артистов балетной труппы театра.

    Управлять спектаклями будет народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi