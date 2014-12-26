В Баку отметили 95-летие Амины Дильбази

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня, 26 декабря, исполнилось бы 95-лет со дня рождения народной артистки, лауреата Государственной премии, удостоенной ордена "Истиглал" известной танцовщицы Амины Дильбази.

Как сообщил Report заведующий отделом хореографии Республиканской гимназии искусств Таир Эйнуллаев, по этому случаю в гимназии прошел концерт-очерк. "В течение дня на телеканалах будут демонстрировать танцы в исполнении известной танцовщицы, обратятся к ее творчеству. На организованное нами мероприятие были приглашены также работники медиа.

После мероприятия поклонники Амины Дильбази, родственники и студенты танцовщицы почтили память народной артистки, придя на ее могилу в Аллее почетного захоронения", - сказал Т.Эйнуллаев.