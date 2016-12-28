Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига отметил 85-летие.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, народные артисты Азерпаша Немет, Афаг Баширгызы, другие деятели культуры и искусства.

Министр в своей речи коснулся истории создания театра: "Основа традиции фестивалей кукольных театров берет свое начало отсюда. Отрадно, что у нас есть профессиональный и постоянно занимающийся поиском новшеств кукольный театр, основная цель которого - привить детям любовь к окружающему, пропаганда азербайджанской истории, литературы и сказок".

На мероприятии сотрудникам театра были вручены дипломы и почетные грамоты министерства культуры и туризма и Союза театральных деятелей.

Отметим, что основу Азербайджанского государственного кукольного театра в 1931 году заложил Молла Ага Бебирли.

В различные годы (1931-1941 и 1946-1950 гг.) он действовал как независимый театр, а в определенные периоды - (1941-1946 и 1950 гг.) соответственно при Азербайджанском театре юного зрителя и Азербайджанской государственной филармонии.

15 апреля 1964 года театру, где ставились спектакли на азербайджанском и русском языках, предоставили государственный статус.

С 1975 года здесь ставятся постановки и для взрослых.