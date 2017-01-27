В Баку отметили 110-летие Исмаила Дагестанлы

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре прошло мероприятие, посвященное 110-летию видного представителя театра и кино, народного артиста СССР Исмаила Дагестанлы.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, церемония состоялась при организационной поддержке министерства культуры и туризма, Союза театральных деятелей Азербайджана, Академического национального драматического театра и Азербайджанского государственного музея театра.

Выступая на мероприятии руководитель и директор Академического Национального драматического театра, народный артист Азер Паша Немат рассказал о заслугах Исмаила Дагестанлы в развитии театра и кино в Азербайджане.

Дочь актера Ламия Дагестанлы выразила благодарность руководству министерства культуры и туризма и Академического национального драматического театра за почтение памяти отца.

Автор сценария вечера был Чингиз Алескерли, режиссер – народный артист Марахим Фарзалибеков, художник – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу.

Отметим, что И.Дагестанлы родился 6 января 1907 года в селе Зарна Гахского района. В 1925-1926 гг. играл в драматическом кружке Центрального рабочего клуба в Нухе (Шеки). В 1926-1930 гг. учился в Бакинском театральном техникуме. С 1927 года выступал как опытный актер в массовых сценах в Драматическом театре. С 1930 года с перерывами работал в Аздраме, Иреванском драматическом театре (1936-1937), был режиссером и актером в организованном им в Дербенте азербайджанском театре (1932-1933). С 1938 года создал ряд классических образов на сцене Азербайджанского национального драматического театра. На азербайджанской сцене он прославился как прекрасный исполнитель роли В.И.Ленина. За заслуги в творчестве был удостоен почетных званий заслуженный и народный артист Азербайджана, имел ряд других наград. В последние годы жизни заведовал кафедрой Азербайджанского института искусств (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусства), является автором ряда книг об актерах и театре.

И.Дагестанлы скончался 1 апреля 1980 года.