​Отмечается юбилей Мухтара Маниева

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения выдающегося актера театра и кино, народного артиста Азербайджана Мухтара Маниева. Как сообщает Report, М.Маниеву исполняется 80 лет.

Мухтар Маниев родился в 1935 году в Баку. Учился в школе №199, затем поступил в институт нефти и химии. Однако любовь к искусству привела его в Азербайджанский институт искусств, где он получил второе образование. Его первая роль в кино была в фильме "Можно ли его простить?". Затем он снялся в фильме "Короглу". В то время Мухтар Маниев учился еще на первом курсе. Говоря об этой роли, кинокритики в один голос признавали, что в кино пришло новое веяние, пришел актер совершенно иного, нового амплуа.

В последующие годы актер сыграл запоминающиеся роли в таких фильмах как "Ищите девушку", "Наш Джабиш муаллим" и других. М.Маниев - многогранный актер. Среди его героев есть и положительные и отрицательные, и смешные и серьезные образы.

Помимо того, что он активно работал в кино, актер также очень часто снимался в сатирическом киножурнале "Мозалан".

В последние годы в связи с проблемами со здоровьем, М.Маниев несколько отошел от активной работы в кино и поселился вместе с семьей в загородном доме.

Народный артист Азербайджана, любимый многими зрителями мастер своего дела Мухтар Маниев является живой историей азербайджанского кино.