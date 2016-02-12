Открылся 66-й Берлинский кинофестиваль

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Фильм Джоэла и Итана Коэнов "Да здравствует Цезарь!" открыл в четверг 66-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале).

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, церемония открытия прошла на главной фестивальной площадке - Берлинале Паласт на Потсдамер плац, построенном после падения Берлинской стены. По традиции первыми по красной дорожке прошли члены жюри - его президент Мерил Стрип, а также актеры Альба Рорвахер, Ларс Айдингер и Клайв Оуэн, фотограф Бриджит ЛяКомб, киновед Ник Джеймс и режиссер Малгожата Шумовска.

Торжественный проход гостей завершила съемочная группа фильма "Да здравствует Цезарь!" - братья Коэны, Джордж Клуни, Джош Бролин, Тильда Суинтон, Ченнинг Тейтум. Джордж Клуни приехал вместе с женой, американским адвокатом Амаль Аламуддин.

На церемонии открытия был объявлен сбор средств в помощь пострадавшим от военных действий по всему миру. Директор Берлинале Дитер Косслик призвал всех участников и гостей фестиваля внести свой вклад в дело помощи пострадавшим от войн. "Мы впервые объявляем подобную акцию. Перед кинозалами вы увидите ящики, куда можете опустить деньги - сколько сможете, хоть пять евро", - заявил со сцены Косслик.

Тема беженцев была поднята на Берлинале еще до открытия - на пресс-конференции фильма "Да здравствует Цезарь!" журналисты спросили Клуни, как он помогает беженцам. Актер ответил, что много занимается этим вопросом. "Я часто бываю в местах, где много беженцев, где опасно, и вообще много занимаюсь этим вопросом. А что сделали для беженцев лично вы?" - обратился он к журналисту, задавшему вопрос.

Клуни заявил, что в пятницу у него назначена встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы "обсудить, что можно сделать и чем можно помочь в ситуации с беженцами".