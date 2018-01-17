Открылась выставка работ художника Малика Мамедханова

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В выставочном салоне им.В.Самедовой Союза художников открылась выставка картин, графики и скульптур художника Малика Мамедханова.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Народный художник Агаали Ибрагимов рассказал о жизненном пути и творчестве художника. Завсектором министерства культуры и туризма Галиб Гасымов, заведующий художественной галереи Абшерон Эльданиз Ибрагимов и ответственный секретарь Союза художников Рафик Керимов рассказали присутствующим о преимуществах и особенностях стиля художника.

После присутствующие познакомились с работами художника. В представленных произведениях красной нитью проходят тема граната, детей и рыб. Изображения рыб в произведениях художника привлекают внимание. В первую очередь же настроение у посетителей выставки создали краски, тона, свет и национальные элементы в натюрмортах.

Выставка продлится до 18 января.