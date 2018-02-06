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    Открылась выставка, посвященная 100-летию Гара Гараева

    После выступлений, участники мероприятия ознакомились с выставкой

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанcком национальном музее искусств состоялось открытие выставки "Гордость и гениальность. Живая легенда" ("Qürur və düha. Yaşayan əfsanə"), посвященной 100-летию великого азербайджанского композитора, народного артиста СССР, академика Гара Гараева (1918-1982).

    Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    Выступивший на мероприятии заведующий сектором изобразительного и декоративного искусства отдела искусств министерства культуры и туризма Галиб Гасымов заявил, что выставка организована в рамках плана мероприятий, осуществляемых в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении 100-летия великого композитора.

    После выступлений, участники мероприятия ознакомились с выставкой, где представлено около 40 посвященных творчеству всемирно известного композитора работ в жанре живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

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